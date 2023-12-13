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16:04 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

ТЭЦ Степногорска просит жителей сохранять спокойствие

Перетопку котлов производят на ТОО «Степногорская ТЭЦ», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«В связи с перетопкой котлов ожидается просадка температуры», — сообщили в ТОО «Степногорская ТЭЦ».

Также жителям моногорода сообщили, что после перетопки котлов и переключений в работе Степногорской ТЭЦ находятся котлы № 5, 7 и водогрейный котел.

«Температура выхода с ТЭЦ 75 градусов, температура постепенно поднимается. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться недостоверной информации», — написали тепловики в социальных сетях.

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