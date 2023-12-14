00:29 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 14 декабря 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 14 декабря 2023, четверг.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 14 декабря 2023, четверг, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1660 рубля, 1 евро — 3,4146 BYN, 100 российских рублей — 3,5217 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 13 декабря 2023, среду, были такими: 1 доллар США равен 3,1733 рубля, 1 евро — 3,4256 BYN, 100 российских рублей — 3,5112 белорусского рубля. Таким образом курс доллара и курс евро на 13 декабря 2023 в очередной раз снизились, а курс российского рубля продолжает расти.