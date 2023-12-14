Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 декабря

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,69 тенге, евро — 491,46 тенге, рубля — 5,07 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 458 тенге, продажи — 459,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 492,5 тенге, продажи — 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,12 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 458,5 тенге тенге, продажи — 460,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 492 тенге, продажи — 495,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,01 тенге, продажи — 5,15 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 457 тенге, продажи — 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 495 тенге, продажи — 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,10 тенге.