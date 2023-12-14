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09:45 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 декабря

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 14 декабря 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

ЦБ: $ 89.8926   -0.32 € 96.9500   -0.45 ММВБ: $ 89.4850   -0.53 € 97.5100   +0.46
Источник: Zakon.kz
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,69 тенге, евро — 491,46 тенге, рубля — 5,07 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 458 тенге, продажи — 459,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 492,5 тенге, продажи — 494 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,12 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 458,5 тенге тенге, продажи — 460,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 492 тенге, продажи — 495,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,01 тенге, продажи — 5,15 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 457 тенге, продажи — 459 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 495 тенге, продажи — 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,05 тенге, продажи — 5,10 тенге.

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