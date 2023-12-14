11:04 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области в 2024 году подорожает электроэнергия
В 2024 году в Челябинской области изменятся тарифы на электроэнергию.
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В Челябинской области с 1 июля 2024 года повысится стоимость электроэнергии. При этом цена будет зависеть от количества потраченных киловатт-часов. Постановление о повышении тарифов выпустило региональное министерство тарифного регулирования и энергетики.
Сейчас один киловатт-час стоит 3 рубля 90 копеек для тех, у кого электросчетчик однотарифный и не учитывает время суток. Для обладателей двух- или трехтарифных счетчиков цена варьируется от 2,34 до 5,07 рубля, в зависимости от времени.
С 1 июля цена киловатт-часа повысится до 4 рублей 24 копеек при однотарифном счетчике, то есть, вырастет на 8%. В случае с двух- и трехтарифными счетчиками за киловатт-час придется платить от 2,54 до 5,51, в зависимости от времени суток.
И это еще не все. С июля начнут действовать дифференцированные тарифы. Для тех, кто потребляет больше электричества, цены вырастут сильнее.
Если ваш месячный расход энергии от 11 161 до 11 170 киловатт-часов, то цена поднимется с 3,9 рубля до 6,27 рубля. (Для двух и трехтарифных счетчиков она составит 3,76 — 8,15 рубля). А если вы тратите за месяц больше 11 171 киловатт-часов, то цена и вовсе вырастет до 9,75 рубля за киловатт-час (или от 5,85 до 12,67 рубля для двух- и трехтарифных счетчиков).
Стоит отметить, что израсходовать более 11 тыс. киловатт-часов за месяц в обычной городской квартире без майнинговой фермы или комплекта мощного оборудования не так-то просто. По действующему нормативу потребления в Челябинской области, одиноко живущий в своей квартире человек тратит примерно 100 киловатт-часов в месяц.
Отдельно тарифы определяют для домов и квартир с электроплитами. В них цена киловатт-часа поднимется с 2 рублей 73 копеек до 2 рублей 97 копеек при однотарифном счетчике и до 1,78 — 3,86 при двух- и трехтарифных счетчиках.
Если потрачено больше 11 161 киловатт-часа в месяц, цена вырастет до 4,39 рубля при обычном счетчике и до 2,63−5,71 рубля при двух- или трехтарифном. А с 11 171-го киловатт-часа за каждый следующий будут брать по 6,83 рубля при однотарифном счетчике и по 4,1−8,87 рубля при двух- или трехтарифном.
Напомним, с 1 июля в Челябинской области подорожает также газ.