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12:15 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

ЕАБР выделит на белорусские проекты около 500 млн долларов

Евразийский банк развития профинансирует в Беларуси проекты на 0,5 млрд долларов. Об этом на итоговой пресс-конференции ЕАБР заявил председатель правления Николай Подгузов, пишет БелТА.

Источник: Смартпресс

«У нас сформирован перечень проектов, которые мы могли бы профинансировать. Сейчас не менее чем на $0,5 млрд в различных валютах», — сказал Николай Подгузов.

Говоря о том, в какие проекты будут направлены инвестиции, Николай Подгузов подчеркнул, что в период с 2022 по 2026 годы сферы инвестиций значатся «традиционные». Это транспорт, энергетика, технологии, медицина, финансовый сектор.

«С учетом нашего профиля мы делаем упор на проектное финансирование и на частный сектор», — отметил Николай Подгузов.

Что касается проектов 2023 года, то Николай Подгузов рассказал, что в этом году «отработали» два-три проекта.

«<…> Пока не готов полностью делиться — какие-то сделки закрываются. Это работа преимущественно в частном секторе. На днях реализовались в проекте “Прилесье-логистик” — это крупный логистический комплекс, который поможет решить ряд вопросов в логистике. Это компания “Алкопак” с медицинской упаковкой, очень серьезно востребованный продукт, этот проект мы тоже профинансировали», — резюмировал председатель правления ЕАБР.

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