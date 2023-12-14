ЕАБР выделит на белорусские проекты около 500 млн долларов

«У нас сформирован перечень проектов, которые мы могли бы профинансировать. Сейчас не менее чем на $0,5 млрд в различных валютах», — сказал Николай Подгузов.
Говоря о том, в какие проекты будут направлены инвестиции, Николай Подгузов подчеркнул, что в период с 2022 по 2026 годы сферы инвестиций значатся «традиционные». Это транспорт, энергетика, технологии, медицина, финансовый сектор.
«С учетом нашего профиля мы делаем упор на проектное финансирование и на частный сектор», — отметил Николай Подгузов.
Что касается проектов 2023 года, то Николай Подгузов рассказал, что в этом году «отработали» два-три проекта.
«<…> Пока не готов полностью делиться — какие-то сделки закрываются. Это работа преимущественно в частном секторе. На днях реализовались в проекте “Прилесье-логистик” — это крупный логистический комплекс, который поможет решить ряд вопросов в логистике. Это компания “Алкопак” с медицинской упаковкой, очень серьезно востребованный продукт, этот проект мы тоже профинансировали», — резюмировал председатель правления ЕАБР.