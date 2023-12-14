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13:42 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life

В экономике Беларуси снова стало больше наличных

На 1 декабря в обороте Беларуси было 9,014 млрд рублей наличными. За месяц их стало больше на миллион. Такие данные приводит Национальный банк. ﻿

Источник: AP 2023

На 1 декабря в обороте Беларуси было 9,014 млрд рублей наличными. За месяц их стало больше на миллион. Такие данные приводит Национальный банк.

На 1 ноября в Беларуси впервые с начала года сократился объем наличных, причем на 85,9 млн рублей. В начале года наличных в обороте было 6,893 млрд рублей.

При этом продолжает расти широкая денежная масса. На 1 декабря она достигла 71,689 млрд рублей, месяцем ранее этот показатель был 70,43 млрд. До этого максимум с начала года был зафиксирован на 1 октября, когда широкая денежная масса выросла до 71,532 млрд, после чего впервые за год снизилась более чем на 1 млрд рублей. На 1 января показатель достигал 61,23 млрд.

Вырос и общий объем депозитов в иностранной валюте: за месяц он увеличился с $10,16 млрд до $10,423 млрд. Но это по-прежнему меньше, чем на 1 января, когда объем депозитов достиг $10,743 млрд.

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