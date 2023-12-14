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17:08 (мск), источник: СуперОмск

В Омске и области с 1 января проиндексируют пенсии на 7,5%

С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%, сообщает в четверг, 14 декабря 2023 года, пресс-служба Омского отделения Соцфонда РФ. В Омске и области изменения коснутся около 420 тысяч неработающих пенсионеров.

Источник: Reuters

В Соцфонде также напомнили, что страховую пенсию жители получают по старости; по инвалидности; по случаю потери кормильца.

«Как и все предыдущие годы, для удобства граждан индексация будет произведена автоматически, обращаться в Социальный фонд не требуется», — добавили в пресс-службе.

Также, по информации омского Соцфонда, увеличится фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты составит в 2024 году 8 134,88 рубля; ИПК — 133,05 рубля.

Напомним, ранее в Омскстате сообщили, что средний размер пенсии в Омской области составил по состоянию на 1 октября 2023 года около 18,5 тысячи рублей; средний размер пенсии по старости — 19,6 тысячи рублей; по инвалидности — 12,5 тысячи рублей; по случаю потери кормильца — 13,7 тысячи рублей.

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