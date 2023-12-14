В Омске и области с 1 января проиндексируют пенсии на 7,5%

В Соцфонде также напомнили, что страховую пенсию жители получают по старости; по инвалидности; по случаю потери кормильца.
«Как и все предыдущие годы, для удобства граждан индексация будет произведена автоматически, обращаться в Социальный фонд не требуется», — добавили в пресс-службе.
Также, по информации омского Соцфонда, увеличится фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты составит в 2024 году 8 134,88 рубля; ИПК — 133,05 рубля.
Напомним, ранее в Омскстате сообщили, что средний размер пенсии в Омской области составил по состоянию на 1 октября 2023 года около 18,5 тысячи рублей; средний размер пенсии по старости — 19,6 тысячи рублей; по инвалидности — 12,5 тысячи рублей; по случаю потери кормильца — 13,7 тысячи рублей.