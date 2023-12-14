16:50 (мск), источник: ИА Башинформ
Путин пообещал исправить ситуацию с ростом цен на яйца
Президент России Владимир Путин пообещал исправить ситуацию, связанную со значительным повышением цен на куриные яйца.
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«Рост цен на куриное яйцо составил 40 процентов, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное тоже, — отметил глава государства в программе “Итоги года с Владимиром Путиным”. — Знаете, что произошло. У нас идет небольшое, но повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. Я сам с удовольствием яичницу ем. Что произошло. Спрос увеличился, а объемы производства нет. Кроме того, вовремя не открыли импорт в должном объеме. Кстати говоря, и в Турции предлагают дополнительные поставки. У нас отлично развиваются экономические связи, в том числе и в сфере сельского хозяйства. Из Белоруссии предлагают. Вовремя не открыли импорт».
Как рассказал Путин, на днях решение будет принято, и в ближайшее время ситуация будет улучшаться.
«Я очень на это надеюсь. Потому что уже минимум две недели идут эти разговоры с министерством сельского хозяйства. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена».
В министерстве торговли и услуг Башкирии ранее прокомментировали повышение цен на куриные яйца, информировал «Башинформ».
Повышение цен на куриные яйца наблюдается по всей стране, отметили информагентству в министерстве торговли и услуг региона. Это связано с ростом себестоимости производства пищевого яйца из-за подорожания кормов, энергоносителей, инкубационного материала, затрат на ремонт оборудования, логистики, дефицита кадров, а также расходов на препараты против птичьего гриппа. Свою роль также сыграли ослабление курса рубля и рост стоимости кредитных заимствований.
«По информации министерства сельского хозяйства РБ, основные производители яиц — АО “Птицефабрика Башкирская” с долей производства 68%, аграрное предприятие “Восход-СТ” и ООО “Нижнетатьинская птицефабрика”. После прекращения поставок птицефабрикой “Башкирская” предложение яйца на рынке республики снизилось, а чтобы кратно нарастить объемы производства остальными птицеводческими хозяйствами, требуется время: суточные цыплята кур-несушек начинают нестись через пять месяцев. Также ежегодно в октябре спрос на яйца начинает расти. В июле текущего года спрос на яйца в республике составил порядка 32,2 млн штук, в ноябре уже около 33,5 млн штук. Поэтому спрос удовлетворяется за счет объемов яиц, которые поставляют производители других регионов, к отпускной цене которых прибавляется стоимость перевозки», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе минторга Башкирии.