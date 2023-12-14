15:50 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
В Казахстане запустился Социальный кошелек
Новый сервис для получения государственных выплат.
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В Казахстане около 4,2 млн человек получают соцвыплаты. Из них только 2,3 млн — пенсионеры, около 1,2 млн — семьи с детьми, нуждающиеся в поддержке, почти 700 тыс. — люди с инвалидностью. В соответствии с поручением президента была поставлена задача разработать единый и безопасный канал получения госвыплат.
Недавно такой продукт был создан и запущен в пилотном режиме в городе Акколь Акмолинской области. Сервис внедрен с целью оптимизации процесса государственных выплат, обеспечивает безопасность и эффективность в управлении средствами и уже представлен в мобильном приложении электронного правительства eGov.
Этот инструмент позволяет как получать деньги, так и осуществлять платежи и транзакции. Также с его помощью можно воспользоваться другими, немонетарными мерами поддержки населения государством, такими, к примеру, как получение лекарственных средств или горячих обедов для школьников. В перспективе планируется добавить еще десятки различных мер государственной поддержки.
Одним из главных преимуществ создатели сервиса, которыми являются одна из крупнейших казахстанских цифровых компаний BTS Digital совместно с АО «Казпочта», называют то, что Социальный кошелек позволит значительно повысить эффективность государственной помощи за счет адресного подхода и прозрачности. А также снизит уровень «приписок» и позволит каждому получателю оценить качество оказанных мер государственной поддержки.
Кроме того, преимущества Социального кошелька в:
1. Высокой защищенности: деньги на этом кошельке полностью защищены от ареста и блокировок. Они доступны только владельцу, что обеспечивает безопасное хранение и управление средствами.
2. Проактивном начислении немонетарных мер государственной поддержки. Теперь пользователям не требуется собирать множество справок.
3. Моментальных переводах и платежах: Социальный кошелек позволяет оперативно переводить средства, а также совершать покупки — легко и просто.
4. Отсутствии комиссий за обслуживание: пользователям не придется платить за обслуживание и ведение платежей.
5. Все госвыплаты в одном месте: и монетарные, и немонетарные.
Чтобы осуществить покупки, получателям государственных выплат достаточно просто отсканировать QR-код в магазинах и других объектах получения услуг.
Первая транзакция: Акколь во главе изменений.
Первая транзакция по Социальному кошельку состоялась в городе Акколь Акмолинской области. Этот важный шаг демонстрирует, как технологии могут преобразить систему государственных выплат и сделать их более доступными и безопасными для всех граждан.
— Удобно, что все выплаты от государства в одном месте — и ваучеры, и деньги, тут можно и покупки оплатить, и лекарства в аптеке взять, — делится впечатлениями жительница Акколя Валентина Шинкаренко, совершившая покупки в продуктовом магазине посредством Социального кошелька.
Нужно отметить, что немонетарными мерами государственной поддержки с помощью сервиса «Социальный кошелек» жители Астаны пользуются еще с декабря прошлого года, когда были запущены пилотные проекты совместно с Минздравом и Минпросвещения. На сегодняшний день более 3 тыс. человек получили лекарственные средства через «Социальный кошелек» в рамках ГОБМП и ОСМС. Получатели отмечают удобство пользования услугой, так как она избавляет от необходимости каждый раз посещать врачей для актуализации данных и получения рецепта — достаточно обновлять его в телефоне.
Также в рамках пилотного проекта через Социальный кошелек было выдано свыше 4 тыс. горячих обедов для учащихся общеобразовательных школ.