17:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронеже вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянку
Индексация тарифа составит 7,2%
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Министерство тарифного регулирования Воронежской области проиндексировало тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках для организаций, оказывающих такие услуги. Увеличение тарифов составило 7,2%. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в четверг, 14 декабря.
На территории Воронежской области услуги по перемещению и хранению задержанных автомобилей оказывают 16 организаций. Тарифы проиндексировали в рамках уровня инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на 2024 год.
Рост тарифа обусловлен ростом расходов на выплату заработной платы, цен на горюче-смазочные материалы и запасные части для машин.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронеже увеличат штраф за неоплаченную парковку в зоне платной городской парковки. Сумма вырастет с 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.