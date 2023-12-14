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Итоги года с президентом
23:18 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Какой курс тенге ожидают эксперты в 2024 году

В 2024 году рост экономики Казахстана составит 5%, а инфляция снизится до 7,1%. Такой прогноз дали эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в ходе презентации макроэкономического прогноза для стран ЕАЭС на следующий год, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство Kazinform.

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Источник: Reuters

Старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Айгуль Бердигулова сообщила, что экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По оценкам ЕАБР, рост составляет 4,8%.

«Ключевую роль в этом играет высокая инвестиционная активность. Правительство прилагает усилия для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность республики. Первые результаты уже видны. В частности, приток прямых иностранных инвестиций в страну увеличился почти в два раза по итогам первого полугодия».

сказала Айгуль Бердигулова.

Она отметила, что правительство страны также работает над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 32 трлн тенге.

«Кроме этого, сейчас закладывается основа для того, чтобы воплотить в жизнь задачи, поставленные Президентом в сентябре этого года. Все это создает хорошую основу для того, чтобы повысить качество экономического роста в Казахстане в среднесрочном периоде», — добавила она.

По прогнозам экспертов ЕАБР, в 2024 году рост экономики Казахстана может составить 5% за счет высокой инвестиционной активности. Точки экономического роста будут смещены в сторону обрабатывающей промышленности и сферы услуг.

«Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе темпы роста ВВП Казахстана будет несколько превышать 5%,», — сказала Айгуль Бердигулова.

Инфляция в Казахстане продолжает замедляться, и по прогнозам экспертов, она к концу следующего года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Ключевую роль в снижении инфляции сыграли предпринятые меры денежно-кредитной политики.

«Также дополнительное дезинфляционное влияние оказывает ослабление факторов ценового давления со стороны внешнего сектора. Мы полагаем, что исходящая динамика инфляции создает условия для того, чтобы базовая ставка к концу 2024 года была снижена до 10%».

считает спикер.

Эксперты также дали прогноз по курсу тенге. Они не ожидают каких-то резких изменений — средний курс в новом году будет на уровне 470 тенге за 1 доллар.

«В начале следующего года высокая базовая ставка продолжит оказывать поддержку курсу тенге, а в дальнейшем, по мере того, как цены на мировых рынках на нефть марки Brent будут снижаться, тенге будет несколько ослабляться», — заявила эксперт.

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