Какой курс тенге ожидают эксперты в 2024 году

Старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе Айгуль Бердигулова сообщила, что экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По оценкам ЕАБР, рост составляет 4,8%.
Она отметила, что правительство страны также работает над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 32 трлн тенге.
«Кроме этого, сейчас закладывается основа для того, чтобы воплотить в жизнь задачи, поставленные Президентом в сентябре этого года. Все это создает хорошую основу для того, чтобы повысить качество экономического роста в Казахстане в среднесрочном периоде», — добавила она.
По прогнозам экспертов ЕАБР, в 2024 году рост экономики Казахстана может составить 5% за счет высокой инвестиционной активности. Точки экономического роста будут смещены в сторону обрабатывающей промышленности и сферы услуг.
«Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе темпы роста ВВП Казахстана будет несколько превышать 5%,», — сказала Айгуль Бердигулова.
Инфляция в Казахстане продолжает замедляться, и по прогнозам экспертов, она к концу следующего года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Ключевую роль в снижении инфляции сыграли предпринятые меры денежно-кредитной политики.
Эксперты также дали прогноз по курсу тенге. Они не ожидают каких-то резких изменений — средний курс в новом году будет на уровне 470 тенге за 1 доллар.
«В начале следующего года высокая базовая ставка продолжит оказывать поддержку курсу тенге, а в дальнейшем, по мере того, как цены на мировых рынках на нефть марки Brent будут снижаться, тенге будет несколько ослабляться», — заявила эксперт.