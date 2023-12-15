09:23 (мск), источник: dostup1.ru
С 1 июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастут на 11%
Предыдущие тарифы утверждались с 1 декабря 2022 года, то есть действуют без изменений 19 месяцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С 1 июля 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастут на 11%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Тарифы в первом полугодии 2024 года остаются неизменными. Предыдущие утверждались с 1 декабря 2022 года, то есть действуют без изменений 19 месяцев», — прокомментировали в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона.
Особо подчеркивается, что в отдельном муниципальном образовании или по набору коммунальных услуг рост не может превышать 11,2%, что будет ежемесячно контролироваться.
«Ограничению подлежит совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги, который включается в себя электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, тепло- и газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными услугами. То есть, ограничению подлежит не тариф на отдельную услугу, а совокупная плата в сопоставимых объемах», — уточнили в ведомстве.
Таким образом, совокупный рост платежа южноуральца за весь набор коммунальных услуг не превысит 11% — для стандартной квартиры 54 кв.м и трех проживающих это 789 рублей в месяц при общем платеже 7961.
Напомним, для всех семей в Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%. Если она превышает эту цифру — следует оформить субсидию. Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает его не более чем на 20%, максимально допустимая доля в совокупном доходе семьи составляет 11%.