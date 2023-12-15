10:48 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Производство электромобилей намерены запустить в Узбекистане в 2024 году
Планируемый объем — 10 тысяч транспортных средств в год.
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Завод по производству электромобилей планируется ввести в Узбекистане в 2024 году, планируемый объем производства — 10 тыс. электромобилей в год. Как сообщают официальные узбекские СМИ, такие планы были озвучены в пятницу в ходе презентации предложений по развитию автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения в стране, в ней принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Отмечалось также, что Узбекистан к 2030 году планирует увеличить производство легковых автомобилей в стране до 1 млн единиц в год, сельскохозяйственной техники — до 16 тыс. единиц в год. В этом году сельскохозяйственное машиностроение страны выпустило более 3,5 тыс. единиц техники. «Несмотря на сложности с логистикой, производство автомобилей за последние годы выросло в три раза, ожидается, что к концу этого года общий объем достигнет 415 тыс. единиц. В целях искоренения государственной монополии и развития конкуренции в отрасли были привлечены три новых частных автопроизводителя и иностранные бренды. Сегодня на восьми заводах страны выпускаются десятки видов автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, сельскохозяйственной и специальной техники», — отметил Шавкат Мирзиеев, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось, в конце сентября министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и китайский автопроизводитель BYD подписали инвестиционное соглашение об организации производства электрических и гибридных транспортных средств и их комплектующих в Узбекистане. Согласно документу, компания BYD Auto и АО «Узавтосаноат» (Узавтопром) создадут совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory по выпуску электрических и гибридных автомобилей в республике. Планируемый объем производства на первом и втором этапе инвестпроекта составит 50 тыс., а с завершением третьего этапа — 300 тыс. автомобилей в год. «Узавтосаноат» и BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла в августе 2022 года, тогда было подписано соответствующее соглашение. С начала 2023 года бренд BYD официально представлен в Узбекистане.
BYD Co. Ltd. — ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае.
В состав АО «Узавтосаноат» входят более 20 предприятий. Самыми крупными являются UzAuto Motors (основной производитель легковых автомобилей в Узбекистане), ООО «СамАвто» (производит автобусы и грузовики на шасси Isuzu) и MAN Auto Uzbekistan (производит грузовые автомобили).