Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Такое решение сегодня принял совет директоров Банка России. Причиной повышения ставки стали высокие показатели инфляции в стране.
Так, в среднем за октябрь-ноябрь рост цен с учетом сезонности составил 10%.
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Такое решение сегодня принял совет директоров Банка России. Причиной повышения ставки стали высокие показатели инфляции в стране.
Так, в среднем за октябрь-ноябрь рост цен с учетом сезонности составил 10%.