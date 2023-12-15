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Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Центральный Банк повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 16%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Такое решение сегодня принял совет директоров Банка России. Причиной повышения ставки стали высокие показатели инфляции в стране.

Так, в среднем за октябрь-ноябрь рост цен с учетом сезонности составил 10%.