Внешний долг Беларуси сократился с начала года почти на 8%

Наибольшая доля во внешнем долге страны — это долгосрочные обязательства, которые составили по итогам января-сентября порядка 26,5 млрд долларов. При этом 17 млрд из них приходится на сектор госуправления. В основном, на внешнем рынке государство занимает посредством кредитов и займов — почти 14,5 млрд долларов, а остальное берется через выпуск ценных бумаг.