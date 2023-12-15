Внешний долг Беларуси сократился с начала года почти на 8%

Общая сумма составила на 1 октября почти 36,7 млрд долларов, из которых 97% обязательств — в иностранной валюте. С 1 января долг снизился почти на 8 процентных пунктов.
Наибольшая доля во внешнем долге страны — это долгосрочные обязательства, которые составили по итогам января-сентября порядка 26,5 млрд долларов. При этом 17 млрд из них приходится на сектор госуправления. В основном, на внешнем рынке государство занимает посредством кредитов и займов — почти 14,5 млрд долларов, а остальное берется через выпуск ценных бумаг.
В бизнес-секторе долговые обязательства перед прямыми инвесторами сложились в размере свыше 2 млрд долларов в эквиваленте. В этом объеме около 17% бралось в белорусских рублях.
В 2023 году Беларусь также стала получать от России финансирование проекты по импортозамещению. Речь шла о кредитной линии в 105 миллиардов российских рублей с низкими процентными ставками.
Напомним, в декабре нынешнего года президент России Владимир Путин одобрил соглашение об отсрочке платежей по погашению основного долга по кредитам. Минск начнет отдавать заемные средства, выделенные на проекты импортозамещения, только в 2029 году.