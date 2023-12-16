В Уфе продают восьмиэтажный офис Сбербанка за 508 млн рублей

В Уфе выставили на продажу восьмиэтажный центральный офис Сбербанка, который находится на улице Рихарда Зорге в районе одноименной остановки. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на представителей самого банка, это было сделано для оценки общей ситуации на рынке недвижимости.