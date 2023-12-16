В Уфе продают восьмиэтажный офис Сбербанка за 508 млн рублей

В Уфе выставили на продажу восьмиэтажный центральный офис Сбербанка, который находится на улице Рихарда Зорге в районе одноименной остановки. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на представителей самого банка, это было сделано для оценки общей ситуации на рынке недвижимости.
— Банк оценивает ситуацию на рынке: есть ли покупатели для такого объекта, какую цену они готовы предложить. Кроме того, банк допускает продажу этого помещения только на условиях обратной аренды. Офис банка продолжает работать в штатном режиме, — уточнили в пресс-службе Сбербанка.
Отметим, что общая площадь восьмиэтажного здания составляет 11,9 тысяч квадратных метров, а стоимость же лота составляет чуть более 508 млн рублей. Среди обязательных условий — договор обратной аренды помещений площадью 9,5 тысяч «квадратов» на срок не менее 1,5 лет.