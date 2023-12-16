Месторождения природного газа и нефти в Молдове перешли под госконтроль

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Правительство возьмет под свой контроль газовые и нефтяные месторождения на юге Молдовы. Соответствующий законопроект принят на заседании парламента.
Таким образом, месторождение природного газа в «Викторовка», находящееся в Кантемирском районе и объект нефтедобычи «Вэлень» в Кагульском районе перейдут в собственность государства в результате прекращения права пользования ими компаниями Redeco LTD (США) и ООО Valiexchimp.
Имущественные права на здания, сооружения, материалы, движимое и недвижимое имущество, участвующее в технологическом процессе разработки месторождений, передаются в управление Агентства публичной собственности.
Право на разработку подземных месторождений будет предоставлено государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция EHGeoM». В то же время геологическая и техническая документация по эксплуатации месторождений углеводородов, паспорта скважин и еженедельные отчеты по работе с ними должны быть переданы компанией Valiexchimp в Министерство окружающей среды, а именно в Агентство геологии и минеральных ресурсов.
Законопроект был принят парламентом в двух чтениях.