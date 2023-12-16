Месторождения природного газа и нефти в Молдове перешли под госконтроль

Право на разработку подземных месторождений будет предоставлено государственному предприятию «Молдавская гидрогеологическая экспедиция EHGeoM». В то же время геологическая и техническая документация по эксплуатации месторождений углеводородов, паспорта скважин и еженедельные отчеты по работе с ними должны быть переданы компанией Valiexchimp в Министерство окружающей среды, а именно в Агентство геологии и минеральных ресурсов.