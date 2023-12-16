Общественные бани Нижнего Новгорода поднимут цены в 2024 году

Так, стоимость посещения бани в будние дни для инвалидов I и II группы, пенсионеров и родителей многодетных семей повысится с 220 рублей до 240 рублей. Такой же тариф будет действовать ежедневно для посещения детей в возрасте от 7 до 14 лет.