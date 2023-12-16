Общественные бани Нижнего Новгорода поднимут цены в 2024 году

Тарифы на услуги общественных бань Нижнего Новгорода вырастут с 1 января 2024 года. Об этом сообщает «NewsRoom24» со ссылкой на постановление городской администрации.
Так, стоимость посещения бани в будние дни для инвалидов I и II группы, пенсионеров и родителей многодетных семей повысится с 220 рублей до 240 рублей. Такой же тариф будет действовать ежедневно для посещения детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Бесплатно пользоваться услугами бань смогут участники ВОВ, малоимущие граждане и дети до семи лет.
Напомним, тарифы за услуги ЖКХ вырастут в Нижегородской области в 2024 году.
В первые шесть месяцев 2024 индекс размера платы за коммунальные услуги в Нижегородской области не изменится. Но уже во второй половине года тарифы за услуги ЖКХ вырастут на 9,8 процента.