ВВП на душу населения в Казахстане в 2023 году составил $13,3 тысяч

ВВП на душу населения в 2023 году в Казахстане вырос с 11,5 тыс. долларов до 13,3 тыс. долларов, сообщает primeminister.kz.
В пресс-службе премьер-министра отметили, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября 2023 года он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с 11,5 тыс. долларов до 13,3 тыс. долларов.
По итогам шести месяцев текущего года привлечены 13,3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что является весьма высоким показателем и гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам года планируется выйти на отметку порядка 27 млрд долларов.
Во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тыс. рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге.
Производство в машиностроении в текущем голу увеличилось на 26,8%. Рост автомобилестроении и выпуске электрооборудования цифры составил порядка 41% и 32% соответственно.
Казахстан экспортировал товаров на 65 млрд долларов. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг 21 млрд долларов.
В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 37-е место из 64 стран мира. В процессе подготовки рейтинга проводится комплексное исследование по таким направлениям, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура.