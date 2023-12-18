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ВВП на душу населения в Казахстане в 2023 году составил $13,3 тысяч

По итогам года в стране ожидается ввод в эксплуатацию 291 инвестпроекта на 1,6 трлн тенге.
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Источник: Reuters

ВВП на душу населения в 2023 году в Казахстане вырос с 11,5 тыс. долларов до 13,3 тыс. долларов, сообщает primeminister.kz.

В пресс-службе премьер-министра отметили, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября 2023 года он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с 11,5 тыс. долларов до 13,3 тыс. долларов.

Инфляция в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3%, снизившись с 20,3% в декабре 2022 года. Этого удалось достичь благодаря реализации соответствующего комплекса мер, где предусмотрены 90 шагов оперативного и среднесрочного характера.

По итогам шести месяцев текущего года привлечены 13,3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что является весьма высоким показателем и гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам года планируется выйти на отметку порядка 27 млрд долларов.

Во всех отраслях экономики введены 210 новых инвестпроектов на 967,7 млрд тенге с созданием 19,5 тыс. рабочих мест. Всего по итогам года ожидается ввод в эксплуатацию 291 проекта на 1,6 трлн тенге.

Производство в машиностроении в текущем голу увеличилось на 26,8%. Рост автомобилестроении и выпуске электрооборудования цифры составил порядка 41% и 32% соответственно.

Казахстан экспортировал товаров на 65 млрд долларов. Вместе с тем экспорт обработанных товаров достиг 21 млрд долларов.

В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 37-е место из 64 стран мира. В процессе подготовки рейтинга проводится комплексное исследование по таким направлениям, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура.

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