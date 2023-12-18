ВВП на душу населения в Казахстане в 2023 году составил $13,3 тысяч

В пресс-службе премьер-министра отметили, что экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября 2023 года он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. В целом ВВП на душу населения вырос с 11,5 тыс. долларов до 13,3 тыс. долларов.