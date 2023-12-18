Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил на дефиците водителей

Данные по зарплатам водителей в своем telegram-канале привел депутат городской дума Антон Швалев. По его словам, средняя зарплата водителя составляется 46 тыс. рублей. Но со сменой по 9−10 часов в день и всего тремя выходными в месяц водитель «Гортранса» может заработать и 71 тыс. рублей.
«Многие СМИ посчитали, что “Гортранс” умышленно сократил количество километров, которые проезжают автобусы, ради экономии. Но они просто не могут проехать больше, так как некому водить машины», — написал Швалев.
На прошлой неделе руководство екатеринбургского «Гортранса» раскрыло, как муниципальный перевозчик сэкономил 270 млн рублей. На встрече с депутатами директор предприятия Сергей Нугаев рассказал о сокращении километража, который проходит подвижной состав.
Напомним, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» объединяет автобусные перевозки и перевозки трамваями и троллейбусами. Прошлый год для предприятия был убыточным (-237,3 млн рублей). Предприятие регулярно получает иски от энергетиков, страховых компаний и даже поставщиков автохимии. На прошлой неделе стало известно, что налоговики арестовали счета предприятия. Однако муниципальному перевозчику удалось договориться с поставщиками об отпуске топлива в долг. Насколько хватит этой договоренности, неизвестно. Проблема МУП «Гортранс» уже вышла на федеральный уровень. Администрация Екатеринбурга пообещала направить 94 млн рублей на покрытие долгов муниципального «Гортранса». Начальник департамента финансов Анна Турунцева указала, что текущая задолженность предприятия — 260 млн рублей.