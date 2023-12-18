Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил на дефиците водителей

Напомним, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» объединяет автобусные перевозки и перевозки трамваями и троллейбусами. Прошлый год для предприятия был убыточным (-237,3 млн рублей). Предприятие регулярно получает иски от энергетиков, страховых компаний и даже поставщиков автохимии. На прошлой неделе стало известно, что налоговики арестовали счета предприятия. Однако муниципальному перевозчику удалось договориться с поставщиками об отпуске топлива в долг. Насколько хватит этой договоренности, неизвестно. Проблема МУП «Гортранс» уже вышла на федеральный уровень. Администрация Екатеринбурга пообещала направить 94 млн рублей на покрытие долгов муниципального «Гортранса». Начальник департамента финансов Анна Турунцева указала, что текущая задолженность предприятия — 260 млн рублей.