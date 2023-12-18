В Воронежской области женщина подала в суд на застройщика

Жительница борисоглебского села Третьяки подала в суд на компанию «СтройАрт» за срыв сроков сдачи квартиры, сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда.



Оказалось, что в конце марта 2022 года женщина заключила договор долевого строительства с компанией «СтройАрт» и заплатила 2,5 миллиона. Квартира должна была быть сдана до конца июня 2022 года. Однако эта дата перенеслась на конец февраля 2023.