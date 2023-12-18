Проект строительства третьего этапа трассы ТР-53 в Перми прошел госэкспертизу

Напомним, новая магистраль должна соединить Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы с центром города и разгрузить старый Соликамский тракт. Протяженность дороги составит 8,7 километров. Сейчас реализуется первый этап строительства трассы — продление улицы Уинской от Юрша до Грибоедова. В рамках второго этапа планируется строительство дороги от улицы Восстания до выхода на улицу Соликамскую, с пересечением улиц Лядовской и Целинной. В перспективе трасса объединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый.