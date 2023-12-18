Авторские туры разработали для китайцев в Хабаровском крае

Туроператоры в крае уже начали продвигать зимний отдых, в том числе на горнолыжных курортах «Холдоми» возле Комсомольска-на-Амуре и на «Хехцире» возле Хабаровска. По оценкам аналитиков, эксперты прогнозируют увеличение иностранного турпотока в крае до девяти тысяч человек в 2023 году, то есть почти в 1,5 раза больше по сравнению с данными 2022 года.