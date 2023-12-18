Цены на загородные дома в Беларуси завышены на 70%

Это большая проблема, потому что когда берешь новый объект в рекламу и общаешься с собственником, то он апеллирует к тем объектам, которые есть на рынке, а они завышены. Объяснить собственнику это непросто, и приходится ставить цены чуть выше рынка«, — объяснил руководитель отдела продаж Центра недвижимости “Моя 7я” Дмитрий Кураксин.