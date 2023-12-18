Цены на загородные дома в Беларуси завышены на 70%

Как говорят в агентствах недвижимости, покупатели в ноябре очень активно интересовались загородными домами. Например, в АН «Твоя столица» сообщили, что диапазон цен на хорошие современные дома с отоплением в Минском районе составлял $30−60 тыс., на обычные деревенские дома — $8−15 тыс., а на коттеджи в пригородах Минска — $155−345 тыс. Причем это цены реальных сделок.
В декабре из-за погодных условий и спрос, и предложение ожидаемо просели. Покупателей стало меньше примерно наполовину, а продавцов — на треть. Возможно, спрос мог бы быть и большим, но в агентствах говорят, что проблема в ценах. Они завышены более чем по 70% объектов.
Это большая проблема, потому что когда берешь новый объект в рекламу и общаешься с собственником, то он апеллирует к тем объектам, которые есть на рынке, а они завышены. Объяснить собственнику это непросто, и приходится ставить цены чуть выше рынка«, — объяснил руководитель отдела продаж Центра недвижимости “Моя 7я” Дмитрий Кураксин.
Спрос на летние дачи в Беларуси вырос на пике пандемии — в 2020—2021 годах. А продажи дач в 2023 году стали максимальными за последние несколько лет.