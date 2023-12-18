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Экономическая неопределенность: Каковы перспективы тенге?

Казахстанский тенге в паре с американским долларом слегка понизился.
Экономическая неопределенность: Каковы перспективы тенге?
Источник: inbusiness.kz

Сессия пятницы завершилась на отметке 457,54 тенге. Интересно, что тенге почти буквально повторил траекторию предыдущей недели.

Сегодня внешний фон смотрится смешанным, но спокойным. Рынок нефти вошел в фазу консолидации. «Быкам» так и не удалось развить волну покупок. Правда, и «медведей» особенно не видно. Баррель Brent нейтрален рядом с $76,80.

Отношение к риску оценивается как стабильное.

Достаточность валютного предложения на внутреннем рынке все так же позволяет сглаживать для тенге неоднородность внешней конъюнктуры.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня выглядят так: доллар США проторгуется в границах 456−459 тенге, евро — 495−505 тенге, рубль — 5,00−5,08 тенге, юань — 63−65 тенге.

Анна Бодрова, аналитик Alpari.

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