Экономическая неопределенность: Каковы перспективы тенге?

Сессия пятницы завершилась на отметке 457,54 тенге. Интересно, что тенге почти буквально повторил траекторию предыдущей недели.



Сегодня внешний фон смотрится смешанным, но спокойным. Рынок нефти вошел в фазу консолидации. «Быкам» так и не удалось развить волну покупок. Правда, и «медведей» особенно не видно. Баррель Brent нейтрален рядом с $76,80.



Отношение к риску оценивается как стабильное.



Достаточность валютного предложения на внутреннем рынке все так же позволяет сглаживать для тенге неоднородность внешней конъюнктуры.



Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня выглядят так: доллар США проторгуется в границах 456−459 тенге, евро — 495−505 тенге, рубль — 5,00−5,08 тенге, юань — 63−65 тенге.