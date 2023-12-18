Названы самые высокооплачиваемые вакансии Башкирии

Так, например, в Сибае стоматолог-хирург и стоматолог-ортопед может рассчитывать за ежемесячную зарплату от 80 до 300 тысяч рублей. В Уфе начальнику геологической партии готовы платить от 80 до 160 тысяч рублей в месяц.