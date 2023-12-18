Названы самые высокооплачиваемые вакансии Башкирии

Так, например, в Сибае стоматолог-хирург и стоматолог-ортопед может рассчитывать за ежемесячную зарплату от 80 до 300 тысяч рублей. В Уфе начальнику геологической партии готовы платить от 80 до 160 тысяч рублей в месяц.
Главный бухгалтер в Нефтекамске вправе претендовать на зарплату, как минимум, 100 тысяч рублей. В Уфимском районе инженеру производственно-технического отдела предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. На аналогичную зарплату в этом же районе республики может рассчитывать начальник цеха.
В Октябрьском начальник лаборатории может зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Максимальная зарплата инженера по охране труда в этом же городе Башкирии — 175 тысяч рублей, электромеханика — 254 тысячи рублей, мастера буровой — до 336 тысяч рублей.
Получить актуальную информацию об имеющихся вакансиях можно на интерактивном портале службы занятости населения Башкирии.
Как сообщал ранее «Башинформ», Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии в сентябре 2023 года составила 56 130 рублей. В целом за девять месяцев текущего года она превысила 54 712 рублей, по итогам III квартала — 57 144 рублей, сообщили статистики республики.
Средняя заработная плата в январе-сентябре 2023 года на 15,7 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом реальная начисленная заработная плата выросла в регионе на 11,8 процента.