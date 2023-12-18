В ходе беседы глава региона высказался о возможности создания турецких предприятий в крае, передает пресс-служба администрации Кубани.
Господин Кондратьев рассказал, что взаимный товарооборот между краем и Турцией увеличился до $2 млрд за прошлый год, на 27%. За прошедшие месяцы 2023 года товарооборот вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению губернатора, турецкому бизнесу будет интересно размещать производства на территории края. Господин Озкан в свою очередь заявил, что возможности Кубани должны активно продвигаться в Турции.
Вячеслав Рыжков.
Губернатор Кубани предложил развивать в регионе турецкие предприятия
Днем 18 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с Генеральным консулом Турецкой Республики в Новороссийске Метином Озканом.
В ходе беседы глава региона высказался о возможности создания турецких предприятий в крае, передает пресс-служба администрации Кубани.