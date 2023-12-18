Губернатор Кубани предложил развивать в регионе турецкие предприятия

В ходе беседы глава региона высказался о возможности создания турецких предприятий в крае, передает пресс-служба администрации Кубани.



Господин Кондратьев рассказал, что взаимный товарооборот между краем и Турцией увеличился до $2 млрд за прошлый год, на 27%. За прошедшие месяцы 2023 года товарооборот вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По мнению губернатора, турецкому бизнесу будет интересно размещать производства на территории края. Господин Озкан в свою очередь заявил, что возможности Кубани должны активно продвигаться в Турции.



Вячеслав Рыжков.