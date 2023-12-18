В парламенте представят отчет о расследовании «кражи миллиарда»

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на пленарном заседании заслушают информацию о расследовании так называемой «кражи миллиарда».
Свои доклады о расследовании банковского мошенничества представят Генеральная прокуратура, специализированные прокуратуры, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Служба информации и безопасности, Агентство по возвращению активов, добытых незаконным путем, Национальный банк Молдовы, Министерство финансов и Национальный союз судебных приставов.
Помимо этого в повестку двух последних заседаний парламента в 2023 году включено рассмотрение 50 законодательных инициатив. Среди них — проект закона о госбюджете на 2024 год, о бюджете государственного социального страхования, а также о фондах обязательного медицинского страхования на 2024 год.
Также депутатам предстоит обсудить несколько проектов, направленных на гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза и ратификацию договоров с зарубежными партнерами.