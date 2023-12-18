В парламенте представят отчет о расследовании «кражи миллиарда»

Помимо этого в повестку двух последних заседаний парламента в 2023 году включено рассмотрение 50 законодательных инициатив. Среди них — проект закона о госбюджете на 2024 год, о бюджете государственного социального страхования, а также о фондах обязательного медицинского страхования на 2024 год.