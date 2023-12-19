Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 19 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 19 декабря 2023, вторник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 19 декабря 2023, вторник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1765 рубля, 1 евро — 3,4682 BYN, 100 российских рублей — 3,5167 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 18 декабря 2023, понедельник, были такими: 1 доллар США равен 3,1573 рубля, 1 евро — 3,4616 BYN, 100 российских рублей — 3,5221 белорусского рубля. Доллар США подрос, как и евро, а российский рубль снизил свои показатели.