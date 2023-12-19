Воронежцам рассказали, как вырастет плата за отопление в 2024 году

Так, для «Квадры» тарифы вырастут не более чем на 9,5%. Причем для каждой организации цены будут устанавливаться индивидуально. Отмечается, что тариф складывается сразу из нескольких факторов. Это и объем полезного отпуска теплоэнергии, и зарплата сотрудников, и затраты на материалы для ГСМ, а также транспортные расходы.