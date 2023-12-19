График городского транспорта Минска изменится на зимние праздники

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Движение городского общественного транспорта изменится на новогодние и рождественские праздники, об этом сообщили в столичной транспортной компании «Минсктранс».
Так, в понедельник 25 декабря, а также 1 и 2 января, которые выпадают на понедельник и вторник, пассажирский транспорт в Минске будет ездить по графику воскресенья.
Кроме того, 25 декабря и 1 января в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий белорусской столицы автобус № 151с будет курсировать по графику буднего дня.
Помимо этого, автобусы № 76э, 83э в эти дни ездить не будут, так как их отменят. Реже будут ездить и автобусы № 130 и 140.
В Минсктрансе также сообщили, что 25 декабря, 1 и 2 января не будет ездить автобус № 114с, но запустят автобус № 134с, который курсирует по маршруту «ДС Чижовка — ДС Малиновка-4».
Праздники и выходные
В декабре белорусов ждет один «лишний» выходной: 25 декабря, когда в стране отмечают католическое Рождество, приходится на понедельник и этот день будет нерабочим. Таким образом, ожидаются три выходных подряд — с 23 по 25 декабря.
Новый 2024 год также начнется с больших новогодних «каникул» и отдых можно планировать сразу на четыре дня: 30 и 31 декабря приходятся на субботу и воскресенье, а 1 и 2 января 2024-го в календаре обозначены как Новый год и являются официальными нерабочими праздничными днями.