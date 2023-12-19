График городского транспорта Минска изменится на зимние праздники

Новый 2024 год также начнется с больших новогодних «каникул» и отдых можно планировать сразу на четыре дня: 30 и 31 декабря приходятся на субботу и воскресенье, а 1 и 2 января 2024-го в календаре обозначены как Новый год и являются официальными нерабочими праздничными днями.