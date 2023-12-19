В Татарстане на 169 рублей увеличили прожиточный минимум

Кроме того, в 2024 году в Татарстане прожиточный минимум для трудоспособного населения будет увеличен до 14,4 тысячи рублей, для пенсионеров — до 11,3 тысячи рублей, для детей — до 12,8 тысячи рублей. Повышение по сравнению с 2023 годом составит 998, 788 и 889 рублей соответственно.