В Татарстане на 169 рублей увеличили прожиточный минимум на 2024 год. Теперь этот показатель составит 13,2 тысячи рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Несмотря на это решение прожиточный минимум в регионе отстает от среднего по России. Так, Путин подписал закон о федеральном бюджете, согласно которому со следующего года прожиточный минимум по стране увеличится с 14,4 до 15,5 тысячи рублей.
Кроме того, в 2024 году в Татарстане прожиточный минимум для трудоспособного населения будет увеличен до 14,4 тысячи рублей, для пенсионеров — до 11,3 тысячи рублей, для детей — до 12,8 тысячи рублей. Повышение по сравнению с 2023 годом составит 998, 788 и 889 рублей соответственно.
Напомним, в этом году прожиточный минимум татарстанцев составляет 12,3 тысячи рублей. В сентябре было принято решение увеличить его до 12,9 тысячи рублей.