Прототип электрокара для калининградского «Автотора» стал мемом в соцсетях

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря, ФедералПресс. Фото мула, то есть прототипа будущего серийного калининградского электрокара, показанного в московском политехе, вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Пользователи критиковали внешний вид детища российского автомобилестроения и взывали к Илону Маску. В самом «Автоторе» сообщили, что представленный вариант дизайна в дальнейшем изменится. Серийное производство отечественных электрокаров обещают запустить к 2025 году.