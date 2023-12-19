Прототип электрокара для калининградского «Автотора» стал мемом в соцсетях

«Первые пять прототипов планируют отправить на сертификацию в 2024 году, к серийному производству электромобилей собираются приступить в 2025 году», — пишет «Новый Калининград».
Внешний вид калининградского мула стал известен после презентации в московском политехе передовых разработок в сфере электротранспорта.
«Среди главных достижений — завершение разработки российского электромобиля категории L7 по заказу стратегического партнера “Автотор”, — сообщается в группе “Московский политех”.
Сообщается, что при создании кузова «Автотор» использовал детали от Lada Vesta.
«Я думал, Илон Маск сделал кибертрак, но наши пошли дальше», — раскритиковали внешний вид прототипа в соцсетях.
Все технические системы прототипа будущего недорого компактного электрокара были разработаны российскими специалистами.