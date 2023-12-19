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Прототип электрокара для калининградского «Автотора» стал мемом в соцсетях

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря, ФедералПресс. Фото мула, то есть прототипа будущего серийного калининградского электрокара, показанного в московском политехе, вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Пользователи критиковали внешний вид детища российского автомобилестроения и взывали к Илону Маску. В самом «Автоторе» сообщили, что представленный вариант дизайна в дальнейшем изменится. Серийное производство отечественных электрокаров обещают запустить к 2025 году.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Первые пять прототипов планируют отправить на сертификацию в 2024 году, к серийному производству электромобилей собираются приступить в 2025 году», — пишет «Новый Калининград».

Внешний вид калининградского мула стал известен после презентации в московском политехе передовых разработок в сфере электротранспорта.

«Среди главных достижений — завершение разработки российского электромобиля категории L7 по заказу стратегического партнера “Автотор”, — сообщается в группе “Московский политех”.

Сообщается, что при создании кузова «Автотор» использовал детали от Lada Vesta.

«Я думал, Илон Маск сделал кибертрак, но наши пошли дальше», — раскритиковали внешний вид прототипа в соцсетях.

Все технические системы прототипа будущего недорого компактного электрокара были разработаны российскими специалистами.

экономика