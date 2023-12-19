ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане обнаружили новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров «голубого топлива». Об этом стало известно на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.
В ноябре текущего года глава республики посетил акционерное общество «Узбекнефтегаз» и поставил задачи по освоению перспективных геологических участков.
В ходе нынешнего совещания представители отрасли рассказали о реализации этих задач, а также о программе геологоразведки и добычи на 2024 год.
Отмечалось, что работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.
«В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2−3 километров до 4−5 километров. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 миллиарда кубометров этого сырья».
Также привлекли международную консалтинговую компанию, при содействии которой удалось выявить множество перспективных участков.
В 2024 году планируют провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.
Кроме того, речь шла о привлечении иностранных инвестиций и обеспечении оборотным капиталом предприятий отрасли.
Участники обсудили пути перехода к геологическому бурению на глубину 6−7 километров с привлечением передовых технологий.
Президент Узбекистана подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей, а также обеспечения платежной дисциплины в регионах и на крупных предприятиях.