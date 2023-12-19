На Кубани количество продавцов на Ozon увеличилось в 2,5 раза

Об этом «Ъ-Кубань» сообщили во внешней пресс-службе маркетплейса.



Всего с января по сентябрь количество активных продавцов в малых городах России увеличилось почти вдвое, продажи — в 2,4 раза, а количество пунктов выдачи по франшизе Ozon — в 2,3 раза. Помимо Кубани большой прирост числа продавцов отмечается в Воронежской области (в 2 раза), Ленинградской (в 2,4 раза), Новосибирской (в 2,3 раза) и Саратовской (в 2,7 раза). Количество продавцов, зарегистрированных в городах с населением менее 50 тысяч жителей в Башкортостане, Татарстане и Ростове выросло на 61%, 79% и 45% соответственно. В малых городах Самарской области число продавцов увеличилось на 69%, Свердловской области — на 52%, Тверской — на 87%.



Обороты продавцов на Кубани выросли в среднем в четыре раза. Рекорд поставили малые города Новосибирской области, где показатель увеличился в 7,4 раза.



Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что в 2023 году был сделан акцент на совместной с властями поддержке предпринимательства в регионах, в том числе в Адыгее.



В конце лета девелоперский холдинг Romex Group ввел в эксплуатацию третью очередь логистического центра для Ozon на территории индустриального парка «Ромекс-Теучежский» в Адыгее. В проект инвестировали более 6 млрд руб.



Татьяна Ручкина.