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Антикор вернул государству активы племенника Назарбаева на 55,4 млрд тенге

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Қайрата Сатыбалдыұлы и других принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, передает ИА «NewTimes.kz».
Источник: Newtimes.kz

Только в декабре в результате принятых антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств Сатыбалдыұлы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге.

«Указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего антикоррупционной службой за последние 2 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге.

Как ранее указывалось, в их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Ранее племяннику Назарбаева отказали в УДО из-за нестабильного поведения.

Напомним, 13 марта 2022 года племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрата Сатыбалды, задержала антикоррупционная служба и выдвинула ему обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и крупных хищениях в АО «Казахтелеком».

Антикор 24 августа сообщил о завершении досудебного расследования в отношении Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.