Антикор вернул государству активы племенника Назарбаева на 55,4 млрд тенге

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в рамках продолжающихся расследований в отношении Қайрата Сатыбалдыұлы и других принимаются меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, передает ИА «NewTimes.kz».