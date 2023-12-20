Антикор вернул государству активы племенника Назарбаева на 55,4 млрд тенге

Только в декабре в результате принятых антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств Сатыбалдыұлы на общую сумму 120 млн долларов США, что превышает 55,4 млрд тенге.
«Указанные средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству», — говорится в сообщении.
Таким образом, всего антикоррупционной службой за последние 2 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 млрд тенге.
Как ранее указывалось, в их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.
Ранее племяннику Назарбаева отказали в УДО из-за нестабильного поведения.
Напомним, 13 марта 2022 года племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрата Сатыбалды, задержала антикоррупционная служба и выдвинула ему обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и крупных хищениях в АО «Казахтелеком».
Антикор 24 августа сообщил о завершении досудебного расследования в отношении Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.