Насколько увеличится МРОТ в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) представляет собой минимально допустимую сумму оплаты труда, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику за выполнение полной ставки работы. Если работник отработал полный рабочий день в течение месяца и выполнил все свои трудовые обязанности, его зарплата не может быть меньше, чем установленный МРОТ. Это право гарантируется трудовым кодексом России.



Размер МРОТ определяется Федеральным законом и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с индексацией. Обычно правительство изменяет минимальный размер оплаты труда один раз в год и вводит новый показатель с 1 января.