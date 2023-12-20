Насколько увеличится МРОТ в 2024 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) представляет собой минимально допустимую сумму оплаты труда, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику за выполнение полной ставки работы. Если работник отработал полный рабочий день в течение месяца и выполнил все свои трудовые обязанности, его зарплата не может быть меньше, чем установленный МРОТ. Это право гарантируется трудовым кодексом России.
Размер МРОТ определяется Федеральным законом и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с индексацией. Обычно правительство изменяет минимальный размер оплаты труда один раз в год и вводит новый показатель с 1 января.
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 19 242 рублей в месяц, что означает увеличение на 18,5% по сравнению с 2023 годом. Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.