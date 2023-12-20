Российская СТМ поставит в следующем году шесть тепловозов в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Холдинг «Синара — транспортные машины»(СТМ) поставит в Узбекистан шесть маневровых тепловозов в следующем году. Также в нашей стране будут запущены сервисные центры. Об этом на выставке-форуме «Россия» заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на ТАСС.