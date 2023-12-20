Российская СТМ поставит в следующем году шесть тепловозов в Узбекистан

«Два года назад мы подписали контракт с Узбекистаном по поставке тепловозов, первые тепловозы уже поставлены, следующая поставка еще шести тепловозов — в следующем году», — отметил Куйвашев.
В 2022 году СТМ уже поставила в нашу страну пять маневрово-вывозных локомотивов серии ТЭМ9 и ТЭМ14, предназначавшихся для компании Enter Engineering. Отмечается, что это первая поставка высокопроизводительной техники холдингом в Узбекистан с советских времен.
Специалисты российской компании провели обучение по эксплуатации и сервисному обслуживанию. В 2024 году в нашей стране планируется открыть сервисные центры для гарантийного и сервисного обслуживания этой техники.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Здесь все 89 российских регионов демонстрируют важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики.