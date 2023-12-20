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В Узбекистане за полмесяца украли энергоресурсов на 73 млрд сумов

В течение 15 дней декабря более 400 потребителей незаконно использовали электроэнергию и природный газ.
В Узбекистане за полмесяца украли энергоресурсов на 73 млрд сумов
Источник: t.me/Energoinspeksiya

В Узбекистане выявили факты незаконного использвания электроэнергии и природного газа на 73 млрд 274 млн сумов в течение 15 дней декабря.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками соответствующих ведомств, были установлены нарушения со стороны 411 потребителей.

В частности, за этот период в Ташкентской области в 20 случаях было расхищено энергоресурсов на сумму 25 млрд 293 млн сумов, в Ташкенте в 30 случаях — более 11 млрд 308 млн сумов и в 52 случаях в Фергане — более 7 млрд сумов.

Соответствующие документы переданы в правоохранительные органы для принятия мер к потребителям-нарушителям в установленном порядке.

энергетика