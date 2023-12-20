В Узбекистане за полмесяца украли энергоресурсов на 73 млрд сумов

В Узбекистане выявили факты незаконного использвания электроэнергии и природного газа на 73 млрд 274 млн сумов в течение 15 дней декабря.
В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками соответствующих ведомств, были установлены нарушения со стороны 411 потребителей.
В частности, за этот период в Ташкентской области в 20 случаях было расхищено энергоресурсов на сумму 25 млрд 293 млн сумов, в Ташкенте в 30 случаях — более 11 млрд 308 млн сумов и в 52 случаях в Фергане — более 7 млрд сумов.
Соответствующие документы переданы в правоохранительные органы для принятия мер к потребителям-нарушителям в установленном порядке.