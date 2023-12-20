Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен — Хуснуллин

«Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области — там отремонтировали около 160 км дорог. Еще 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей большую Россию с Крымом через новые регионы», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба российского правительства.