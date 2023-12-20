В Сочи назвали сроки старта строительства обхода Адлера

В 2024 году в Сочи планируют начать строительство обхода Адлера, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Сочи Алексей Копайгородский.
«Начнется реализация масштабного проекта — строительство обхода Адлера», — уточнил он, напомнив, что следующий год в Сочи объявлен Годом транспорта и дорог.
Помимо этого на курорте продолжат улучшать транспортную отрасль по всем направлениям, сообщил градоначальник, назвав эту часть работ вопросом первоочередного порядка.
Стоит отметить, что участок новой трассы станет альтернативой А-147. Ранее сообщалось, что реализация проекта обойдется почти в 74 миллиардов рублей. Строительство обхода Адлера планируют завершить через пять лет.