Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай

«Товары, идущие с области Абай, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и других, будут проходить по этой ветке. Строительство двухпутной линии — это залог того, что она будет сразу с достаточной пропускной способностью. В целом это будет дополнительный приток транзитных грузов и импульс развитию наших близлежащих территорий», — сказал он.