На сколько в Казахстане повысят зарплаты гражданским служащим до 2025 года

Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства «Национальный фонд — детям». Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.