На сколько в Казахстане повысят зарплаты гражданским служащим до 2025 года

Редакция Primeminister.kz представила обзор развития социальной сферы в Казахстане в уходящем году.
По итогам 11 месяцев в рамках региональных карт занятости трудоустроено 908,5 тыс. человек, в том числе:
— 257,1 тыс. — в ходе реализации национальных проектов;
— 294,3 тыс. — на вакантные рабочие места;
— 357,1 тыс. — в рамках инициативы главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей».
Гражданам из социально уязвимых слоев населения выдано 9,1 тыс. государственных грантов в размере до 400 МРП (порядка 1,3 млн тенге) для открытия собственного бизнеса. Благодаря этому начали работу новые швейные мастерские, пекарни, салоны красоты, молочные и другие производства.
На субсидируемые государством рабочие места в текущем году трудоустроено 196,3 тыс. человек, в том числе:
— на социальные рабочие места — 17,3 тыс.;
— на молодежную практику — 33,1 тыс.;
— на общественные работы — 120,7 тыс.;
— по проекту «Первое рабочее место» — 9,6 тыс.;
— по проекту «Контракт поколений» — 488;
— по проекту «Серебряный возраст» — 15,1 тыс.
В марте запущена программа льготного кредитования под 2,5% для молодых людей в возрасте от 21 года до 35 лет, желающих открыть собственное дело либо уже занимающихся предпринимательством. В результате одобрено 5,4 тыс. бизнес-проектов на общую сумму 25,4 млрд тенге.
Разработан механизм реализации и приняты необходимые законодательные поправки в рамках инициативы главы государства «Национальный фонд — детям». Проект стартует с 1 января 2024 года. 50% инвестиционного дохода Нацфонда теперь будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. Накопленные таким образом средства можно будет направить на получение образования или приобретение жилья.
С 1 января 2023 года в Казахстане продолжилось поэтапное повышение заработных плат около 600 тыс. гражданских служащих отдельных категорий в среднем на 20% ежегодно. В результате до 2025 года их зарплата увеличится в 2 раза. Аналогичную работу проводят и отраслевые госорганы.
В частности, повышена заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования, педагогов организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и обороны, медицинских специалистов высшего уровня квалификации.
Установлены доплаты спасателям (70% от должностного оклада), а также работникам служб государственной лесной охраны, государственным инспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира
Наряду с этим по поручению главы государства:
— с 1 января увеличен период выплаты государственного пособия по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет;
— с 1 июля увеличен размер пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней с 6,4 МРП до 7,4 МРП;
— с 1 июля увеличен размер единовременной выплаты на погребение в случае смерти получателей пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий с 15,7 МРП до 35 МРП.
С 1 января были повышены размеры всех пособий, выплачиваемых из республиканского бюджета, на 8,5%. Это коснулось порядка 2 млн получателей.
Кроме того, с 1 июля увеличены размеры пособий еще на 14,5% для лиц с инвалидностью и по потере кормильца. Это позволило обеспечить их рост на 23% в годовом выражении.
Всего на осуществление выплат с 1 января направлено свыше 1,1 трлн тенге.
С 1 января рост солидарных пенсий в РК составил 10,5%. Вместе с тем по поручению главы государства размер минимальной базовой пенсии был повышен с 54% до 60% от величины прожиточного минимума, а величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, — с 46 до 55 МРП. В результате на 1 декабря средний размер совокупной пенсии составил 120 838 тенге.
По состоянию на 1 декабря в Казахстане насчитывается 2,3 млн пенсионеров. Всего на выплату пенсий с 1 января направлено свыше 3 трлн тенге.
Внедрено проактивное назначение социальной поддержки в отношении семей с доходами ниже черты бедности в рамках Цифровой карты семьи. Потенциальному получателю направляется СМС-уведомление, на которое необходимо ответить согласием. Оформление заявления и назначение пособия или выплаты производятся в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.
По состоянию на 1 декабря адресная социальная помощь (АСП) назначена 595,7 тыс. человек из 113,6 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге. Основная цель АСП — выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.