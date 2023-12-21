Как у южноуральцев с 1 января 2024 года повысятся зарплаты, выплаты и пособия

Зарплата и больничные.
Работодатели, которые платят сотрудникам зарплату в размере МРОТ, должны повысить выплаты до нового показателя. Сегодня МРОТ в России равен 16 242 рублям. С учётом районного коэффициента МРОТ в Челябинской области на 2024 год составит 22 128,3 рубля. Ниже МРОТ не могут быть и больничные за полный месяц. Максимальная сумма пособий с 1 января сможет превышать 122 тысячи рублей. Кроме того, уровень МРОТ влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также других обязательных выплат социального страхования.
Пенсия и надбавки
Традиционно подрастёт страховая часть пенсии по старости и инвалидности. Эту выплату в 2024 году проиндексируют на 7,5% — до 8 134,9 рубля. Сейчас, по действующим нормам, в 2023 году размер такой выплаты составляет 7 567,3 рубля.
Пенсия работающим пенсионерам не индексируется, однако им индивидуально пересчитывают пенсионный коэффициент.
Какие ещё надбавки ожидаются? С 1 апреля 2024 года на 7,5% будет увеличена социальная пенсия, а с 1 октября на 4,5% вырастут военные пенсии.
Материнский капитал
Материнский капитал индексируют ежегодно на уровень фактической инфляции. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребёнка достигнет около 631 тысячи рублей, почти 834 тысячи рублей будут давать на второго.
Кроме того, с 1 февраля 2024 года в Челябинской области повысят сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексация составит 7,5%. Максимальное повышение ждёт тех, кто пока ни разу не распоряжался сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей.
Ещё один важный момент — с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребёнка, и только в том случае, если ребёнок является гражданином России по рождению. При этом жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.
Наконец, стоит добавить, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.
Единое детское пособие
Размер пособия зависит от финансового положения семьи и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка или для трудоспособного населения. В 2023 году выплачивают от 7 070 до 14 140 рублей на детей и от 7 483 до 14 966 рублей для беременных женщин.
С 1 января 2024 года размеры выплат будут пересмотрены. Размер единого пособия на детей будет составлять от 7 353 до 14 706 рублей. Размер единого пособия для беременных женщин, вставших на учёт на ранних сроках беременности, будет составлять от 7 782 до 15 564 рублей. Это произойдёт автоматически, обращаться для этого никуда не нужно.
Многие южноуральцы жалуются, что цены на коммунальные услуги ежегодно растут. Но мало кто знает, что за оплату услуг ЖКХ во многих случаях можно получить компенсацию. Кто имеет на это право и куда подать документы, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.