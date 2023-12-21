Как у южноуральцев с 1 января 2024 года повысятся зарплаты, выплаты и пособия

Работодатели, которые платят сотрудникам зарплату в размере МРОТ, должны повысить выплаты до нового показателя. Сегодня МРОТ в России равен 16 242 рублям. С учётом районного коэффициента МРОТ в Челябинской области на 2024 год составит 22 128,3 рубля. Ниже МРОТ не могут быть и больничные за полный месяц. Максимальная сумма пособий с 1 января сможет превышать 122 тысячи рублей. Кроме того, уровень МРОТ влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также других обязательных выплат социального страхования.