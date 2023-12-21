В Татарстане отремонтируют четыре больницы за 300 миллионов рублей

Кроме того, капитальный ремонт проведут в филиале поликлинического отделения № 4 горбольницы № 2, расположенном в Казани по улице Хибинской, а также в поликлиническом отделении № 1 по улице Гладилова. Эти работы исполнитель должен завершить до 1 декабря 2024 года.