В Прикамье утвержден список авиакомпаний на субсидируемые рейсы на 2024 год

Согласно документу приказа, АО «ЮВТ АЭРО» (объем субсидий — 57,1 млн руб.) осуществит рейсы в двух направлениях из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул. АО «Авиакомпания Сибирь» (3,1 млн руб.) будет отвечать за маршрут Пермь — Новосибирск в обоих направлениях. ООО «Авиакомпания “Икар”» (73,7 млн руб.) — в Челябинск, Волгоград, Владикавказ, Мурманск, ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”» (10,7 млн руб.) — в Тюмень. Единственным международным рейсом, как и в 2023 году, останется Минск — его осуществит «Авиакомпания “Икар”», объем субсидий составит 67,4 млн руб. Таким образом, субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс.



В 2023 году субсидирование получили 16 внутренних и один международный маршрут. По сравнению с текущим годом, в 2024 году не будут субсидироваться направления из Перми в Минеральные Воды, Сургут, Уфу, Махачкалу, Калининград, Астрахань и Когалым.

