В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 2024 год

Также были утверждены прожиточные минимумы для других категорий. Для трудоспособного населения он увеличится на 187 рублей до 14 486 рублей. Для пенсионов прожиточный минимум был установлен в размере 11 429 рублей, рост составил 148 рублей, для детей — 12 891 рубль, вырос на 92 рубля.