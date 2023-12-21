В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 2024 год

В Волгоградской области утвердили размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Евгений Харичкин. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ, с нового года прожиточный минимум на душу населения составит 13 290 рублей, повышение составит 172 рубля.
Также были утверждены прожиточные минимумы для других категорий. Для трудоспособного населения он увеличится на 187 рублей до 14 486 рублей. Для пенсионов прожиточный минимум был установлен в размере 11 429 рублей, рост составил 148 рублей, для детей — 12 891 рубль, вырос на 92 рубля.