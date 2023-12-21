Омичам сообщили о росте их средней зарплаты до 55 тысяч рублей

Так, аналитики ведомства заявили, что средняя зарплата омичей в октябре 2023 года составила 55 277,5 рубля, увеличившись в сравнении с сентябрем более чем на 2 тысячи рублей или на 4,5% (52 964 рубля). При этом за период с января по октябрь 2023 года средняя зарплат жителей Омска и области составила 52 368,3 рубля — это на 17% выше, чем за тот же период прошлого года.
Что касается реальной начисленной зарплаты, она за период с января по октябрь увеличилась на 12,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Добавим, по информации на сайте Омскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной зарплаты работников на их число и на количество месяцев в отчетном периоде. Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность зарплаты в связи с изменением цен.