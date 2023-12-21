Омичам сообщили о росте их средней зарплаты до 55 тысяч рублей

Так, аналитики ведомства заявили, что средняя зарплата омичей в октябре 2023 года составила 55 277,5 рубля, увеличившись в сравнении с сентябрем более чем на 2 тысячи рублей или на 4,5% (52 964 рубля). При этом за период с января по октябрь 2023 года средняя зарплат жителей Омска и области составила 52 368,3 рубля — это на 17% выше, чем за тот же период прошлого года.