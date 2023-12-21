В Волгограде подорожала аренда квартир перед новогодней ночью

Вместе со спросом растут и цены на аренду недвижимости.
В Волгограде в преддверии Нового года выросло число желающих снять квартиры и другую недвижимость. Туристы и компании молодежи чаще всего бронируют жилье на 31 декабря и последующие январские дни.
Агент по недвижимости и владелец нескольких квартир в центре города отметил, что сейчас уже поздно искать высокорейтинговые коттеджи и апартаменты — их забронировали заранее.
Перед Новым годом стоимость аренды апартаментов подскочила с 2 500 ₽ за сутки до 10−20 тыс. руб. Коттеджи с баней и сауной могут стоить до 50 тыс. руб. в новогоднюю ночь, сообщил эксперт в беседе в «Волгоградской правдой.ру».
Сейчас предложения об аренде жилья с видом на Волгу или центр города начинаются от 10 тыс. руб. Дешевле всего квартира на Новый год обойдется в Тракторозаводском районе — 5 тыс. руб. за сутки. Самая дорогая студия расположена в Центральном районе. Владельцы просят 21 тыс. руб. за сутки.