В Волгограде подорожала аренда квартир перед новогодней ночью

Сейчас предложения об аренде жилья с видом на Волгу или центр города начинаются от 10 тыс. руб. Дешевле всего квартира на Новый год обойдется в Тракторозаводском районе — 5 тыс. руб. за сутки. Самая дорогая студия расположена в Центральном районе. Владельцы просят 21 тыс. руб. за сутки.