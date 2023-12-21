Минэкономики Беларуси обратило внимание на низкие зарплаты в средних городах

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Белорусские власти уделят особое внимание зарплатам в средних городах с населением 80 тыс. и более, заявила журналистам замминистра экономики Татьяна Бранцевич перед заседанием президиума Совмина, передает корреспондент Sputnik.
Показатели по зарплатам, в этих городах, по ее словам, выполняются, в первую очередь, за счет крупных предприятий.
«…За внешним таким контуром, за ростом крупных предприятий есть мелкие предприятия. Они тоже важны для реализации поставленных задач на этой территории, где уровень заработных плат крайне низок, ниже среднеотраслевого значения», — отметила замминистра.
Она напомнила, что ранее президент и правительство поручали ускорить социально-экономическое развитие одиннадцати административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. человек и более. Работа ведется с 2019 года. Наиболее устойчивыми по большому количеству показателей оказались Орша и Лида вместе с прилегающими районами. Также она отметила Молодечненский и Борисовский районы.
Замминистра экономики добавила, что на этих территориях в рамках пятилетних программ запланировали свыше 500 проектов, инфраструктурных и производственных. Уже реализованы 168, идет работ еще по 300.
«Есть, конечно, вопросы к некоторым из них (программам — Sputnik)», — отметила Бранцевич.
Большинство проектов, порядка 90%, выполняются в срок, но есть и отставания от графика. В том числе, это строительство поликлиники в Полоцке.