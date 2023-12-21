Минэкономики Беларуси обратило внимание на низкие зарплаты в средних городах

Она напомнила, что ранее президент и правительство поручали ускорить социально-экономическое развитие одиннадцати административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. человек и более. Работа ведется с 2019 года. Наиболее устойчивыми по большому количеству показателей оказались Орша и Лида вместе с прилегающими районами. Также она отметила Молодечненский и Борисовский районы.